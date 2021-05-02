قبل شم النسيم.. تعرف على سعر كرتونة البيض في الأسواق

12:06 م الأحد 02 مايو 2021
قبل شم النسيم.. تعرف على سعر كرتونة البيض في الأسواق

صورة أرشيفية لكرتونة من البيض

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الدواجن البيضاء والبيض في بداية تعاملات اليوم الأحد بالأسواق، بينما تراجع سعر الكتكوت، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء استقر بالمزرعة بين 26 و27 جنيهًا مقابل، وتباع للمستهلك بين 31 و32 جنيهًا.

وسجل سعر كرتونة البيض بالمزرعة 30 جنيهًا، لتباع للمستهلك 34 جنيهًا في الأسواق.

وبحسب رئيس الشعبة، استقر سعر كيلو الدواجن البلدي 36 جنيهًا، لتباع للمستهلك بين 42 و43 جنيهًا.

وتراجع سعر الكتكوت إلى بين 3 و5 جنيهات مقابل 5 و8 جنيهات، الجمعة الماضية.

ووفقا لقول السيد، فإن الإقبال يشهد حالة من الهدوء في الإقبال خلال الأيام الحالية.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

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