ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار 6 أصناف من الخضروات خلال تعاملات اليوم الاثنين بين 50 قرشا وجنيهين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأمس.
بينما تراجعت أسعار البطاطس، والبصل، والكوسة، والفراولة بين 5 قروش وجنيهين، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
البطاطس بين 1.5 و2.75 جنيه، بتراجع 5 قروش.
البصل بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.
الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيهين.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيهين.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.
الفراولة بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيهين.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات
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