ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 6 أصناف من الخضروات خلال تعاملات اليوم الاثنين بين 50 قرشا وجنيهين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأمس.

بينما تراجعت أسعار البطاطس، والبصل، والكوسة، والفراولة بين 5 قروش وجنيهين، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و2.75 جنيه، بتراجع 5 قروش.

البصل بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفراولة بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات