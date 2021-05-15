البترول تخطط لتوصيل الغاز لـ 1.2 مليون وحدة سكنية في العام المالي القادم

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة وضعت خطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي القادم.

وأوضح في بيان صحفي اليوم السبت أن الوزارة انتهت من توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 11.2 مليون وحدة سكنية منذ بدء نشاط تركيب الغاز وحتى نهاية العام المالي الماضي.

وأضاف أن المعدلات التي حققها المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال السنوات الثلاث الأخيرة غير مسبوقة محققة حوالي 3.5 مليون وحدة جديدة تستفيد من تلك الخدمة.

ويحظى المشروع بدعم رئاسي وحكومي في إطار ما يحققه من أهداف خدمية واقتصادية وتنموية تعود كلها بالنفع على المواطن وتخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال التوسع في استخدام الغاز الطبيعي وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة وخاصة اسطوانات البوتاجاز المدعومة حتى الآن، وفقًا للملا.

وقال إن الدولة أعدت خطة لتوصيل الغاز الطبيعي لمليون وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي ومنذ بداية يوليو 2020 وحتى نهاية أبريل وصلت نسبة تنفيذ الخطة 102%.

وأضاف الملا خلال متابعته الدورية لما حققته خطة التوصيل من نتائج، أنه لتعظيم الاستفادة من هذا النجاح بالرغم من الظروف الراهنة بسبب تداعيات فيروس كورونا فقد وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي القادم.

وذكر أن أهم عوامل نجاح تحقيق الخطة بدايةً من العام المالي 2018/2019 هو استمرار مبادرة وزارة البترول في تقسيط مساهمة العملاء في تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيهًا شهريًا للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.

وتتضمن خطة العام المالي الحالي الانتهاء من واستكمال العمل في توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 80 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة، منها تم تدفيع الغاز إلى 79 منطقة منها منذ بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية أبريل2021.

واطلع الملا على معدلات تنفيذ توجهات الدولة باستخدام العدادت مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ومنها عدادات الغاز حيث تم تركيب حوالي 266 ألف عداد مسبق الدفع.

وقال البيان إن فيما يخص مبادرة حياة كريمة أوضحت الخطة أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 59 قرية من قرى المبادرة ويوجد 14 قرية مدرجين ضمن خطة العام المالي 2021/2022، كما أنه جارى أعمال المسح الميداني والرفع المساحي وإعداد الخرائط التنفيذية اللازمة لتنفيذ الشبكات الأرضية لـ 217 قرية أخرى منفذ بها صرف صحى حكومي وقد تم حصر المهمات اللازمة لتنفيذ الشبكات الأرضية لها وجاري حالياً طرحها على الموردين المعتمدين.