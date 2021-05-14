بروتوكول بين المطابع الأميرية ونقابة المحامين لإتاحة منصة التشريعات والأحكام

04:21 م الجمعة 14 مايو 2021
بروتوكول بين المطابع الأميرية ونقابة المحامين لإتاحة منصة التشريعات والأحكام

نقابة المحامين

كتبت – شيماء حفظي:

وقّعت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية والنقابة العامة للمحامين بروتوكول تعاون لإتاحة المنصة الرقمية للتشريعات والأحكام المصرية لأعضاء نقابة المحامين.

وقع البروتوكول المحاسب أشرف إمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ومحمد رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ان هذا البروتوكول - والذي يستمر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد - يسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة باعتبارها المطبعة الرسمية للدولة المسئولة عن نشر أعداد الجريدة الرسمية وما تتضمنه من قوانين وقرارات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وكذا اعداد الوقائع المصرية وما تتضمنه من قرارات وزارية وقرارات المحافظين وغيرها .

وأشار إمام إلى أن دور الهيئة في إطار البروتوكول يتضمن إتاحة مجموعة من الخدمات تشمل إطلاق منصة التشريعات والأحكام المصرية بكافة ما تتضمنه من بنية تشريعية، على أن يتم إتاحتها وربطها إلكترونيا بموقع نقابة المحامين المصرية، وإتاحة استخدام الموبايل أبلكيشن الخاص بمنصة التشريعات والأحكام المصرية، وتوفير الدعم الفني الكامل الخاص باستخدام المنصة والموبايل أبلكيشن لكافة المستخدمين من أعضاء النقابة.

وأكد محمد رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب حرص النقابة العامة للمحامين على توفير وإتاحة كافة التشريعات والأحكام المصرية للأعضاء من خلال المنصة الرقمية التى تتيحها هيئة المطابع الأميرية.

وأشار إلى أن النقابة تعمل دائما على توفير وتقديم كافة الخدمات والأدوات والإمكانات التي من شأنها الارتقاء بالمستوى القانوني والمهني والثقافي والعلمي لأعضائها.

المطابع الأميرية نقابة المحامين منصة التشريعات وزارة التجارة
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