أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور في أول أيام عيد الفطر

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، أول أيام عيد الفطر، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 1.5 و3.7 جنيهات. ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 1.5 و3.7 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.