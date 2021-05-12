كيف تغير معدل البطالة في مصر خلال أزمة كورونا؟ (تفاعلي)

10:12 ص الأربعاء 12 مايو 2021
كيف تغير معدل البطالة في مصر خلال أزمة كورونا؟ (تفاعلي)

ارشيفية

كتبت- ياسمين سليم:

عاد معدل البطالة للارتفاع خلال الربع الأول من العام الجاري بعد أن كان قد تراجع على مدار الربعين الأخيرين في 2020.

وسجل معدل البطالة في الربع الأول من العام الجاري 7.4%، لتكون هذه أول زيادة بعدما قفز في الربع الثاني من 2020 إلى 9.6% بسبب الموجة الأولى لكورونا.

وتسببت الموجة الثانية في صعود معدل البطالة خلال الربع الأول من 2021، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي تطور معدل البطالة منذ بداية أزمة فيروس كورونا العام الماضي.

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