كيف تغير معدل البطالة في مصر خلال أزمة كورونا؟ (تفاعلي)
كتبت- ياسمين سليم:
عاد معدل البطالة للارتفاع خلال الربع الأول من العام الجاري بعد أن كان قد تراجع على مدار الربعين الأخيرين في 2020.
وسجل معدل البطالة في الربع الأول من العام الجاري 7.4%، لتكون هذه أول زيادة بعدما قفز في الربع الثاني من 2020 إلى 9.6% بسبب الموجة الأولى لكورونا.
وتسببت الموجة الثانية في صعود معدل البطالة خلال الربع الأول من 2021، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويوضح الإنفوجرافيك التالي تطور معدل البطالة منذ بداية أزمة فيروس كورونا العام الماضي.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
238560
عدد المصابين
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177440
عدد المتعافين
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13972
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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159567737
عدد المصابين
-
137233299
عدد المتعافين
-
3316451
عدد الوفيات
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