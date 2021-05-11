الإحصاء: 1.2% انخفاضًا في عجز الميزان التجاري خلال شهر فبراير

كتبت- ياسمين سليم:

انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1.2% لتسجل 3.34 مليار دولار مقارنة بنفس الشهر في 2020، وفقًا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وذكر البيان أن قيمة الصادرات تراجعت بنسبة 2% لتبلغ 2.69 مليار دولار خـلال شهـر فبراير 2021 مقابل 2.75 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة صادرات بعض السلع وأهـــمها، البطاطس بنسبة 17.6% والبرتقال الطازج بنسبة 58.8% وصابون ومحضرات تنظيف بنسبة 21.7%، والأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 42.4٪.

وفي المقابل ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع في فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، وأهمها فواكه طازجة بنسبة 23.1٪، ومـــلابس جاهزة بنسبة 6%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 47.7%.

وتراجعت قيمـة الواردات بنسبة 1.6٪ لتبلغ 6.03 مليار دولار خـلال شهر فبراير 2021 مقابل 6.13 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وقال الجهاز إن هذا الانخفاض يرجع إلى انخفاض قيمة بعض الواردات مثل البترول الخام بنسبة 61%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 11.6٪ ولحوم بنسبة 11.7٪، وخيوط من شعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية بنسبة 12%.

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق.

وكانت أهم السلع التي ارتفعت وارداتها وأهمها منتجات البترول بنسبة 39.1٪ وسيارات ركوب بنسبة 23.9٪, ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 6.7٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 14.9٪.