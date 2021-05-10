ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 793 جنيهًا مقابل 792 جنيهًا، مقارنة بسعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 680 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 906 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6344 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 6.18 دولار في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.36%؛ ليسجل سعر الأوقية 1737.7 دولار، في الساعة 12:22 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج