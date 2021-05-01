هيئة البريد تصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

كتب- علاء حجاج:



أصدرت الهيئة القومية للبريد طابعًا تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق ١ مايو من كل عام؛ وذلك للمشاركة في تكريم عمال مصر.

وقال شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن عمال مصر هم سواعدها التي تعتمد عليها في تحقيق التنمية في مختلف المجالات، الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والطبية والرياضية وغيرها.

وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت أنهم يساهمون في تعظيم الإنتاج من أجل صناعة مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاريًّا لتوثيق هذا الحدث الهام وتكريم عمال مصر المتميزين، مشيرًا إلى أن فكرة تصميم طابع عيد العمال تعد فريدة من نوعها وتجسد التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي الذي تشهده مصر حاليا.



وأضاف فاروق أن البريد المصري يحرص دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية التي توثق جميع المناسبات والأحداث الهامة في تاريخ الوطن.



وجدير بالذكر أن مقاس الطابع (٣ سم في ٥ سم) مؤمن متعدد الألوان أوفست، وقيمته ٥ جنيهات ومزود بتقنية الـ QR Code التي تمكن هواة الطوابع والمتابعين من الحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بالطابع.