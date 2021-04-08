أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

02:53 م الخميس 08 أبريل 2021
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.74% إلى مستوى 10303 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.97%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.67%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 28.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 271.1 ألف جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 28.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.35% إلى مستوى 10227 نقطة.

البورصة مؤشر البورصة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 207293

    عدد المصابين

  • 157450

    عدد المتعافين

  • 12290

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الحكومة: موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة سيعقد القضية ويزيد الاحتقان في المنطقة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا