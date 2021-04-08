ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.74% إلى مستوى 10303 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.97%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.67%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 28.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 271.1 ألف جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 28.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.35% إلى مستوى 10227 نقطة.