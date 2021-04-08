ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث زاد سعر الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد إلى 761 جنيهًا مقابل 759 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 652 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 870 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6088 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب نحو 8.06 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.46%؛ ليسجل سعر الأوقية 1745.7 دولار في الساعة 12:19 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.