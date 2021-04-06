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ارتفاع طفيف للبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:09 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
ارتفاع طفيف للبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بعد جلسة انخفاض حادة أمس، بنسبة طفيفة بلغت 0.06% إلى مستوى 10263 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

بينما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.71%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.17%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 54.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 45.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 9.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 قلص خسائره بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 1.54% إلى مستوى 10256 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

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