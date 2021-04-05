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مصر للألومنيوم ترفع أسعارها 3 آلاف جنيه للطن خلال إبريل

01:35 م الإثنين 05 أبريل 2021
مصر للألومنيوم ترفع أسعارها 3 آلاف جنيه للطن خلال إبريل

مصر للألومنيوم

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن شركة مصر للألومنيوم أعلنت زيادة أسعارها بالأسواق لشهر إبريل الجاري بما يتراوح بين 2500 جنيه و3 آلاف جنيه للطن الواحد.

وأرجع حنفي، زيادة الأسعار بالأسواق المحلية إلى زيادة الخامات بالبورصات العالمية.

وأضاف حنفي، أن سعر طن السلك في السوق المحلي ارتفع إلى 43150 جنيه مقابل 40150 جنيه، كما ارتفع سعر طن السلندرات إلى 43 ألف جنيه مقابل 40 ألف جنيه، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وصعد سعر طن اللفائف 6 ملي إلى نحو 47800 جنيه مقابل 45300 جنيه، كما صعد سعر طن اللفائف الباردة إلى 50 ألف جنيه مقابل 47500 جنيه، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

تعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.

وتستحوذ الشركة على نسبة 100% من السوق المحلي للألومنيوم، كما يتم تصدير حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف ط

مصر للألومنيوم غرفة الصناعات المعدنية اتحاد الصناعات البورصات العالمية

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