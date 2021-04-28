كيف تنتقل بنفس رقم هاتفك من شركة محمول لأخرى في 24 ساعة؟

01:21 م الأربعاء 28 أبريل 2021
كيف تنتقل بنفس رقم هاتفك من شركة محمول لأخرى في 24 ساعة؟

تعبيرية

كتب- علاء حجاج:

وضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قواعد جديدة لانتقال العملاء بنفس رقم الهاتف المحمول بين الشركات الأربع للمحمول، ويأتي هذا التعديل في إطار خطة تنظيم الاتصالات لتحسين الخدمات المقدمة لعملاء الاتصالات.

وقام تنظيم الاتصالات بتسهيل وتبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لها لإتاحة المرونة الكافية لعملاء شركات المحمول الانتقال بين الشركة بشكل أكثر يسرا.

يشرح مصراوي خطوات الانتقال بين شركة محمول وأخرى بدون رسوم إضافية:

1- التوجه لأقرب مركز خدمة عملاء للشركة المراد الانتقال إليها وملأ طلب النقل مع تقديم إثبات ملكية الخط.

2- يسلم مركز خدمة العملاء الشريحة الجديدة للعملاء بعد الانتهاء من تقديم الطلب.

3- ستصل للعميل رسالة بقبول طلب النقل في خلال يوم عمل واحد.

4- بعدها يستبدل العميل الشريحة القديمة بالجديدة وتكون عملية النقل قد تمت بذلك بالفعل.

في حال رفض الطلب توضح الشركة سبب الرفض، ويمكن للعميل تصحيح سبب الرفض والتقدم بطلب من جديد.

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