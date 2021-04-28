تراجع الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 8 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 25 قرشا و7 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو الكوسة 50 قرشا ليتراوح بين 2 و5.5 جينه، بحسب بيانات موقع العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و3.8 جنيه، بتراجع 1.45 جنيه.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 2 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات