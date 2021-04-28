تراجع الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار 8 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 25 قرشا و7 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
بينما ارتفع سعر كيلو الكوسة 50 قرشا ليتراوح بين 2 و5.5 جينه، بحسب بيانات موقع العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و3.8 جنيه، بتراجع 1.45 جنيه.
البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البصل بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.
الكوسة بين 2 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 7 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع جنيهين.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الملوخية بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 5 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 4 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.
الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.
الفراولة بين 4 و7 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات
الخبر التالى:البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
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