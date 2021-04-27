تعرف على أسعار اللحوم في الأسواق خلال تعاملات اليوم

01:10 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
تعرف على أسعار اللحوم في الأسواق خلال تعاملات اليوم

أسعار اللحوم البلدي

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم في الأسواق مستقرة ولم يحدث فيها أي تحركات بعد زيادة البنزين.

وقررت الحكومة رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه بقيمة 25 قرشًا، اعبتارًا من الجمعة الماضية، كما أبقت على أسعار السولار والمازوت للقطاع الصناعي.

ووفقا لبيان وزارة البترول، ستكون أسعار البنزين الجديدة سارية حتى نهاية يونيو المقبل، موعد إجراء المراجعة الدورية لأسعار الوقود.

ويتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 130 و160 جنيهًا، بحسب المنطقة التي يباع بها، وفقا لقول شرف.

وسعر كيلو الضأن يصل إلى 150 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 100 جنيه و110 جنيهات.

وذكر نائب رئيس الشعبة، إن الإقبال على الشراء اللحوم حاليا يتسم بالهدوء بعد الزيادة التي شهدها قبل بداية رمضان.

أسعار اللحوم شعبة القصابين غرفة القاهرة التجارية

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