اتحاد الغرف يوافق على تقديم دبلومات متخصصة لإدارة منظمات الأعمال والمنشآت التجارية

كتبت- نرمين إبراهيم:

وافق مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربي على تطوير منظومة التدريب بأكاديميات التجار والتي تقدم حزم تدريبية مختلفة حسب احتياجات المنتسبين في نطاق كل غرفة.

وقال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد، في بيان صحفي إنه سيتم التوسع في إنشاء أكاديميات للتجار بكافة المحافظات بعد استقصاء آراء منتسبي كل غرفة لتحديد حزمة من البرامج التدريبية التي يمكن تقديمها سواء فعليا أو افتراضيا حيث سيقوم الاتحاد بوضع البرنامج العلمي الموحد لكل برنامج تم اختياره.

وأضاف أنه سيضع مواصفات وخبرات من سيقوم بالتدريب من خلال التواصل مع الجامعات والخبراء المؤهلين للتدريب بكل محافظة، موضحا أنه سيتم إصدار شهادة باجتياز الدورة من الاتحاد العام والغرفة أسوة بما يتم حاليا في دورات التصدير والاستيراد.

وبحسب العربي من المقرر أن يخاطب اتحاد الغرف التجارية وزارة التجارة والصناعة لاستصدار قرار وزاري يشترط اجتياز دورة تدريبية بأكاديمية التجار لحصول المتقدم على ترخيص بمزاولة التجارة، على غرار القواعد المرتبطة بالحصول على الترخيص لمزاولة نشاط الاستيراد أو التصدير.

وقال إن الدورة تغطي الأسس القانونية للتجارة وآليات الحصول على التمويل، ومبادئ الإدارة والتسويق والمحاسبة الضريبية، وميثاق شرف التجارة، يضاف إليها جزء متخصص لكل من الصناعة والخدمات، ويشترط تجديد اجتياز الدورة كل خمس سنوات لتجديد الترخيص.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف أن ذلك يأتي في اطار الخطة الاستراتيجية للاتحاد في اطار دور الغرف التجارية واتحادها العام طبقا لقانون انشائه بهدف النهوض بمنتسبيهم خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يتم تقديم العديد من الخدمات المستحدثة بغرض تطوير منظومة التجارة الداخلية و تنفيذ الشمول المالي.

وقال علاء عز أمين عام الاتحاد إنه جاري الاتفاق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لإصدار دبلومة في التجارة، تمنح بعد اجتياز حزمة من الدورات المتكاملة، وذلك أسوة بما يقوم به اتحاد الغرف الأمريكية مع جامعة ديلاوير (برنامج Institute) واتحاد الغرف الاوروبية مع جامعة بروكسل (برنامج Academy) واتحاد الغرف الفرنسية مع جامعة مرسيليا.

وقال إنه سيتم الترويج لتلك الدورات إقليميا تحت مظلة الأكاديمية وجامعة الدول العربية، وعلى نفس النسق سيتم إصدار دبلوم في إدارة الغرف ومنظمات دعم الأعمال بحزمة من الدورات تتكامل مع دورات ممارسة التجارة.