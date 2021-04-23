الجريدة الرسمية تنشر نص قرار الحكومة برفع أسعار البنزين

12:34 م الجمعة 23 أبريل 2021
الجريدة الرسمية تنشر نص قرار الحكومة برفع أسعار البنزين

أسعار البنزين

كتبت - شيماء حفظي:
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الحكومة، برفع أسعار البنزين 25 قرشا للتر.
ونشرت الجريدة في عددها الصادر أمس الخميس، قرار زيادة أسعار البنزين، على أن يُعمل بالقرار من الساعة العاشرة اليوم الجمعة.

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى، برفع أسعار البنزين بقيمة ٢٥ قرشا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو2021، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.

وبحسب البيان، فإنه تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، ليصبح بنزين ٨٠ بسعر 6,50 جنيه للتر و7,75 جنيه للتر البنزين 92 و8,75 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه الفتـرة يناير/ مارس 2021 ، واللذين يعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

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