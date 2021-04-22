125 % زيادة بمخصصات مكافآت مساعدي ومعاوني الوزراء بمشروع الموازنة الجديدة

القاهرة- مصراوي:

أظهرت بيانات مشروع الموازنة للعام المالي المقبل ارتفاع المخصصات في المشروع لمكافآت مساعدي ومعاوني الوزراء بنسبة 125% مقارنة بما هي عليه بموازنة العام المالي الجاري.

وبحسب بيانات بند الأجور والمصروفات بمشروع الموازنة، التي حصل عليها مصراوي، خصص مشروع الموازنة نحو 43.1 مليون جنيه لمكافآت مساعدي ومعاوني الوزراء مقابل نحو 19.1 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2020-2021.

ويشمل باب الأجور والتعويضات بمشروع الموازنة لعام 2021-2022 مخصصات إجمالية بمبلغ 361.1 مليار جنيه مقابل 335 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي بنسبة نحو 26.1 مليار جنيه بنسبة 7.8%.

وبلغ نصيب المكافآت من مخصصات الأجور بمشروع الموازنة نحو 119.4 مليار جنيه مقابل نحو 105.1 مليار جنيه بموازنة العام الجاري بزيادة 14.3 مليار جنيه بنسبة 13.6%.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عددا من التوجيهات في مارس الماضي من بينها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه مقابل 2000 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، إحداهما علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والأخرى علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

كما تتضمن هذه التوجيهات زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو 2021، بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.