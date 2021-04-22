شعبة الذهب تعلق على مسلسل "النمر": لا علاقة له بالواقع داخل الصاغة

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت شعبة الذهب بالغرفة التجارية للقاهرة، بيانا علقت فيه على أحداث مسلسل "النمر"، أحد المسلسلات المعروضة على شاشات القنوات الفضائية خلال شهر رمضان الحالي.

وأكدت الشعبة، في بيانها، أن ما تتناوله أحداث المسلسل، ما هو إلا حبكة درامية، ولا علاقة لها بالواقع داخل الصاغة، حيث تدور أحداث المسلسل في منطقة الصاغة ويتناول الصراعات بين كبار التجار والصنايعية والبائعين، وأسرار صناعة الذهب والتجارة الشرعية وغير الشرعية.

وأشارت الشعبة إلى أنها لا تقف ضد حرية الإبداع، وكثيرا ما تناولت الأعمال الدرامية والسينما منطقة الصاغة عبر تاريخها، لكن "كافة الأحداث الفجة والصراعات التي يتناولها المسلسل ما هي إلا حبكة درامية، ولا تمثل الواقع داخل الصاغة".