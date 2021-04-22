أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس

10:08 ص الخميس 22 أبريل 2021
أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.1% في بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبلغ سعر الأوقية 1791.9 دولار في تمام الساعة 9:43 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكان سعر الأوقية سجل بختام جلسة أمس 1793.7 دولار.

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