أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.1% في بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبلغ سعر الأوقية 1791.9 دولار في تمام الساعة 9:43 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكان سعر الأوقية سجل بختام جلسة أمس 1793.7 دولار.