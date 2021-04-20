أسعار الذهب في مصر تعود للارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في مصر للصعود خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد الجرام 1.5 جنيه، مقارنة بأسعار تعاملات الصباح.

وكانت أسعار الذهب هبطت في السوق المحلي في تعاملات الصباح، وانخفض الجرام 2.5 جنيه، مقارنة بأسعار أمس، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 775 جنيهًا مقابل 773.5 جنيه، في تعاملات الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 664 جنيهًا، والذهب عيار 24 نحو 886 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 6200 جنيه.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب نحو 5.7 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.32%؛ ليسجل سعر الأوقية 1777.1 دولار، في الساعة 4:25 دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.