أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وهبط الجرام 2.5 جنيه، مقارنة بتعاملات أمس

وكانت أسعار الذهب هبطت في السوق المحلي أمس بقيمة طفيفة، وانخفض الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار أمس، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 773.5 جنيه مقابل 776 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 663 جنيهًا، والذهب عيار 24 نحو 884 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 6188 جنيهًا.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب نحو 2.7 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.15%؛ ليسجل سعر الأوقية 1768.70 دولار، في الساعة 12:29 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.