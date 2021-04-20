البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:09 ص الثلاثاء 20 أبريل 2021
البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.18% إلى مستوى 10460 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.41%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.8%، إلى مستوى 10441 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

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