قفزة في أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

12:42 م الإثنين 19 أبريل 2021
قفزة في أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وصعد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 777 جنيهًا مقابل 772 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 666 جنيهًا، والذهب عيار 24 نحو 888 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 6216 جنيهًا.

وعالميًا، صعدت أسعار الذهب نحو 12.9 دولار في الأوقية بنسبة ارتفاع بلغت 0.73%؛ ليسجل سعر الأوقية 1789.4 دولار، في الساعة 12:36 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب عيار 21 عيار 18
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