وزير البترول يرأس الجمعية التأسيسية للشركة المصرية للإيثانول الحيوي

10:43 ص الأربعاء 14 أبريل 2021
وزير البترول يرأس الجمعية التأسيسية للشركة المصرية للإيثانول الحيوي

المهندس طارق الملا

كتب- مصطفى عيد:

رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعية التأسيسية للشركة المصرية للإيثانول الحيوي، إحدى المشروعات الجديدة في مجال صناعة البتروكيماويات، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة إن الشركة الجديدة تهدف إلى إنتاج مادة الإيثانول الحيوي المستخدمة في العديد من المجالات الصناعية بطاقة 100 ألف طن سنوياً بغرض تأمين الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي.

وأضافت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار رؤيتها نحو تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتنمية المشروعات ذات القيمة المضافة والتنمية المستدامة.

وذكرت أنه من المخطط إقامة المشروع بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بميناء دمياط بتكلفة استثمارية حوالي 100 مليون دولار.

ووفقا للبيان، يُستخدم الإيثانول الحيوي في مجالات صناعة الأحبار والدهانات، وكذلك في المجالات الطبية في صناعة المطهرات، كما يمكن استخدامه كمادة خام في إنتاج العديد من المواد الكيماوية مثل إنتاج حامض الخليك، والاسيتالدهيد، والاسيتون، والإيثيل اسيتات، والإيثيلين، وغيرها.

ويستخدم الإيثانول الحيوي أيضا في إنتاج بعض المنتجات الثانوية مثل ثاني أكسيد الكربون الذي يستخدم في صناعة المشروبات الغازية، ومنتج الفيناس (المجفف) والذي يستخدم كمركزات أعلاف، بحسب وزارة البترول.

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