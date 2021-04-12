البورصة تواصل الصعود بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفاعا في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.55% إلى مستوى 10450 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.75%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.48%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 36.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 20.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 16.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.44% إلى مستوى 10393 نقطة.