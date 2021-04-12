ارتفاع الطماطم وتراجع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي بين 5 قروش و50 قرشًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجعت أسعار البصل، والكوسة بين 25 و50 قرشا للكيلو اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقرت عددا من أصناف الفاكهة، بحسب بيانات موقع العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.25 و2.5 جنيه، بزيادة 5 قروش.

البطاطس بين 1.5 و2.7 جنيه.

البصل بين 1.5 و4.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

كانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات.