انخفاض طفيف في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 761 جنيهًا مقابل 762 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 652 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 870 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6088 جنيهًا.

وعالميًا تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.68% في نهاية تعاملات أمس آخر جلسات الأسبوع.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر أوقية الذهب 1743.8 دولار.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.