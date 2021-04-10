شركة ويب هيلب العالمية تستهدف لاستثمار 200 مليون جنيه في مصر خلال 3 سنوات

كتب-علاء حجاج:

تستهدف شركة ويب هيلب العالمية المتخصصة في مجال خدمات التعهيد، استثمار أكثر من 200 مليون جنيه في السوق المصري خلال السنوات الثلاث القادمة، بحسب بيان صحفي من وزارة الاتصالات اليوم السبت.

وذكر البيان أن عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وشركة "ويب هيلب Webhelp" العالمية المتخصصة في مجال خدمات التعهيد؛ وذلك للتوسع في نطاق أعمال مركز الشركة في مصر بما يسهم في خلق 4800 فرصة عمل جديدة من المتخصصين المؤهلين على أعلى مستوى للعمل في مجال تصدير خدمات التعهيد لعملاء الشركة حول العالم.

وتبلغ مدة العمل بالاتفاقية ثلاث سنوات؛ حيث تأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات التي تستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، من خلال تعزيز وضع مصر على الخريطة العالمية لمقاصد خدمات التعهيد العابرة للحدود وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع بما يساهم في خلق فرص عمل كثيفة للشباب المصري في هذا المجال.

وعقب توقيع الاتفاقية؛ تم الإعلان عن تفاصيل التعاون بين شركة "ويب هيلب" وشركة "مايكروسوفت" لخلق 200 فرصة عمل في مركز شركة "ويب هيلب" والتوسع في أنشطة الشركتين العالميتين في مصر وخلق العديد من فرص العمل بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي؛ حيث يشمل التعاون بين الشركتين تقديم خدمات ما قبل البيع والبيع عن بعد لحلول التحول الرقمي من مايكروسوفت في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال وزير الاتصالات في البيان إن مصر مقصد متميز للاستثمار في خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات لما تتمتع به من مزايا تنافسية أبرزها توافر المناخ الداعم للاستثمارات بالإضافة الى توافر الكوادر من مقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات بلغات متعددة.

وأعلن عن إطلاق مبادرة تنفذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتدريب الشباب على إجادة اللغات الأجنبية في المحافظات وخاصة الألمانية والفرنسية لتلبية مُتطلبات شركات التعهيد المتزايدة من المواهب والكفاءات على أن يتم البدء في تنفيذ المبادرة في محافظة قنا.

وأكد على دعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخطط شركة Webhelp للتوسع في حجم أعمالها في مجال خدمات التعهيد في مصر.

وقال عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إن اتفاقية التعاون تأتى في إطار جهود الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر من خلال تقديم الدعم اللازم للشركات العالمية العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ حملة تسويقية بالخارج خلال الفترة الماضية استعرضت خلالها أداء القطاع المتميز ومدى مرونة مقدمي خدمات التعهيد واستجابة الشركات المصرية وسرعة تكيفها خلال جائحة فيروس كورونا، بما ساهم في استقطاب المزيد من الشركات العالمية ونمو حجم أعمال الشركات الموجودة بالفعل، والتي قامت بتفضيل مصر عن نظيراتها من الدول المنافسة في هذا المجال.

وقال فنسنت برنارد الرئيس التنفيذى لشركة Webhelp إن "ايتيدا" ساعدت الشركة في دراسة السوق المصري وقدمت دعم متميز من شأنه النهوض والتوسع في صناعة التعهيد في مصر، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط لاستثمار 200 مليون جنيه في مصر خلال الثلاث سنوات المقبلة.

يذكر أن شركة "ويب هيلب" تعد من الشركات الرائدة عالميًا في مجال خدمة العملاء وتتواجد في 48 دولة ويبلغ عدد العاملين بها 70 ألف موظف؛ ويقدم مركزها في مصر خدمات المبيعات عبر الهاتف، والدعم الفني، وخدمات مراكز الاتصال لعملائها حول العالم.