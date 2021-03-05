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ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق مع اقتراب موسم رمضان

07:00 م الجمعة 05 مارس 2021
ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق مع اقتراب موسم رمضان

أسعار الدواجن

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن زيادة الإقبال على الدواجن مع اقتراب شهر رمضان رفع الأسعار 3 جنيهات بالأسواق.

ووفقا لقول السيد، فإن سعر كيلو الدواجن البيضاء ارتفع بالمزرعة إلى 25 جنيهًا مقابل 22 جنيهًا الأحد الماضي، ويباع للمستهلك بالأسواق إلى نحو 29 جنيهًا مقابل 26 جنيهًا.

وصعد سعر الكتكوت إلى بين 10 جنيهات و12 جنيهًا مقابل سعر يتراوح بين 5 و6 جنيهات الأحد الماضي، بحسب السيد.

وأضاف السيد، أن سعر كرتونة البيض في المزرعة سجل اليوم 33.5 جنيه، لتباع للمستهلك نحو 37 و38 جنيها.

وبحسب رئيس الشعبة، يصل سعر كيلو الدواجن البلدي الساسو نحو 24 جنيها بالمرزعة، ليباع بمستوى بين 27 و28 جنيها للمستهلك.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي الحر نحو 27 جنيها بالمزرعة، ليصل بالأسواق إلى نحو 33 جنيها.

وتوقع رئيس الشعبة، أن ترتفع نسبة الإقبال على شراء الدواجن إلى ما بين 25 و30% مع اقتراب شهر رمضان أكثر، مع توقعات بارتفاع الأسعار، طبقا لنظرية العرض والطلب.

وقال السيد، إن مربي الدواجن عانوا خلال الأشهر الماضية من زيادة أسعار الأعلاف والتراجع الكبير للسعر وارتفاع تكاليف التربية، مشيرا إلى أن استمرار السعر عند هذا المستوى وزيادة الإقبال ستعوض المربين عن جزء من خسائرهم الفترة الماضية.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

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