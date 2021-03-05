أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهر العقاري يوسف شعبان لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية تامر أمين فيروس كورونا انقلاب ميانمار

شعبة المستوردين: زيادة طفيفة في أسعار ياميش رمضان هذا العام

03:43 م الجمعة 05 مارس 2021
شعبة المستوردين: زيادة طفيفة في أسعار ياميش رمضان هذا العام

أسعار ياميش وكرتونة رمضان

كتبت دينا خالد:

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع تكلفة شحن البضائع خلال الفترة الأخيرة، ستزيد أسعار ياميش رمضان بنسبة طفيفة لن تتجاوز 5%.

وأضاف شيحة، لمصراوي، أن المستوردين يبدأوا استيراد الياميش قبل رمضان بنحو 5 أشهر، وهو ما جعل بعضهم يستورد قبل زيادة الأسعار ولذلك لن تكون الزيادة كبيرة.

وأشار شيحة، إلى أن مصر تستورد ياميش لرمضان بنحو 40 مليون جنيه سنويا، وهذه الكمية تسد احتياجاتنا من المكسرات طوال العام.

وتابع شيحة، أن حالة الركود التي تعاني منها الأسواق لم تؤثر على الكميات التي يتم استيرادها هذا العام، لأن المكسرات تدخل في صناعة الحلويات على مدار العام.

ويتم استيراد ياميش رمضان من سوريا وإيران وتركيا والصين وأمريكا الشمالية، بحسب شيحة.

ياميش رمضان أحمد شيحة غرفة القاهرة التجارية

الخبر التالى:

شيخ العطارين.. وفاة "رجب العطار" رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 184755

    عدد المصابين

  • 142610

    عدد المتعافين

  • 10871

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 116194748

    عدد المصابين

  • 91853924

    عدد المتعافين

  • 2580476

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ننفرد بنشر باب الولاية على المال في قانون الأحوال الشخصية الجديد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا