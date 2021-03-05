شعبة المستوردين: زيادة طفيفة في أسعار ياميش رمضان هذا العام

كتبت دينا خالد:

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع تكلفة شحن البضائع خلال الفترة الأخيرة، ستزيد أسعار ياميش رمضان بنسبة طفيفة لن تتجاوز 5%.

وأضاف شيحة، لمصراوي، أن المستوردين يبدأوا استيراد الياميش قبل رمضان بنحو 5 أشهر، وهو ما جعل بعضهم يستورد قبل زيادة الأسعار ولذلك لن تكون الزيادة كبيرة.

وأشار شيحة، إلى أن مصر تستورد ياميش لرمضان بنحو 40 مليون جنيه سنويا، وهذه الكمية تسد احتياجاتنا من المكسرات طوال العام.

وتابع شيحة، أن حالة الركود التي تعاني منها الأسواق لم تؤثر على الكميات التي يتم استيرادها هذا العام، لأن المكسرات تدخل في صناعة الحلويات على مدار العام.

ويتم استيراد ياميش رمضان من سوريا وإيران وتركيا والصين وأمريكا الشمالية، بحسب شيحة.