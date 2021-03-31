الإحصاء: 3.9% انخفاضًا في عدد العاملين في القطاع العام والأعمال خلال 2020

كتبت- ياسمين سليم:

انخفض عدد العاملين في القطاع العام والأعمال بنسبة 3.9% خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء. وبلغ إجمالي عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام/ الأعمال العام 760.7 ألف فرد في عام 2020 مقابل 791.2 ألف فرد في عام 2019.

وبلغ عدد العاملين الذكور 659.7 ألف فرد في عام 2020 مقابل 686.4 ألف فرد عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%.

وسجل عدد العاملات الإناث 100.9 ألف فرد عام 2020 مقابل 104.8 ألف فرد عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.7 %.

وسجل قطاع الإسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 213.6 ألف فرد بنسبة قدرها 28.1% يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 23%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 16.2% من إجمالي العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام.

وسجلت محافظة القاهرة أعلى عدد العاملين بالقطاع العام بحوالي 312 ألف عامل بنسبة 41% من إجمالي العاملين، وفقًا للبيان.

وقال إن محافظة الاسكندرية تلتها بحوالي 71 ألف ثم القليوبية بحوالي 36 ألف ثم الغربية بحوالي 34 ألف وأخيرا محافظة الجيزة بحوالي 31 ألف عامل.

وسجلت الوظائف التنفيذية أعلى معدل بنسبة 30.9% من إجمالي عدد العاملين، في حين سجلت وظائف الإدارة العليا أقل معدل بنسبة 1.7% من إجمالي عدد العاملين.