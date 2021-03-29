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هبوط البوري والجمبري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

10:10 ص الإثنين 29 مارس 2021
هبوط البوري والجمبري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري 10 جنيهات ليتراوح بين 32 و38 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 20 و23 جنيهًا,كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري, اليوم, بين 110 جنيهات و170 جنيهًا،, وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك الكابوريا سوق العبور أسعار السمك الجمبري

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