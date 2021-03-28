مصلحة الجمارك: انتظام العمل بعد إخماد حريق محدود في مخزن صغير
كتب- مصطفى عيد:
أكدت مصلحة الجمارك، انتظام العمل بديوان عام المصلحة، عقب نجاح فرق الأمن الإداري بوزارة المالية في إخماد حريق صغير ومحدود جدًا نشب في مخزن صغير.
وأوضحت المصلحة، في بيان لها اليوم الأحد، أنه لم ينجم عن هذا الحريق المحدود جدًا أية خسائر بشرية أو تلفيات مادية.
وأشادت مصلحة الجمارك بسرعة تجاوب رجال الدفاع المدني وحضورهم لمقر الحريق، وتبين لهم أنه تم إخماد هذه النيران المحدودة جدًا تمامًا قبيل وصولهم.
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