أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

مصلحة الجمارك: انتظام العمل بعد إخماد حريق محدود في مخزن صغير

09:10 م الأحد 28 مارس 2021
مصلحة الجمارك: انتظام العمل بعد إخماد حريق محدود في مخزن صغير

قوات الحماية المدنية - أرشيفية

كتب- مصطفى عيد:

أكدت مصلحة الجمارك، انتظام العمل بديوان عام المصلحة، عقب نجاح فرق الأمن الإداري بوزارة المالية في إخماد حريق صغير ومحدود جدًا نشب في مخزن صغير.

وأوضحت المصلحة، في بيان لها اليوم الأحد، أنه لم ينجم عن هذا الحريق المحدود جدًا أية خسائر بشرية أو تلفيات مادية.

وأشادت مصلحة الجمارك بسرعة تجاوب رجال الدفاع المدني وحضورهم لمقر الحريق، وتبين لهم أنه تم إخماد هذه النيران المحدودة جدًا تمامًا قبيل وصولهم.

مصلحة الجمارك وزارة المالية اندلاع حريق حريق مخزن قوات الحماية المدنية

الخبر التالى:

مصدر حكومي: مراجعة أسعار البنزين الأسبوع المقبل وتوقعات بالزيادة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 199364

    عدد المصابين

  • 152642

    عدد المتعافين

  • 11845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مصدر حكومي: مراجعة أسعار البنزين الأسبوع المقبل وتوقعات بالزيادة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا