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البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:24 ص الأحد 28 مارس 2021
البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة بلغت 0.1% إلى مستوى 10881 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.54%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة الخميس الماضي بنسبة بلغت 1.57% إلى مستوى 10870 نقطة.

البورصة مؤشر البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

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