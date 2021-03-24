أسعار البترول ترتفع بعد حادث السفينة الجانحة في قناة السويس

كتبت- ياسمين سليم:

صعدت أسعار النفط العالمية بنسبة 2.45% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تعطل حركة الملاحة في قناة السويس بسبب جنوح سفينة بنمية عن مسارها، بحسب وكالة بلومبرج.

وأعلنت هيئة قناة السويس صباح اليوم أن سفينة بنمية جنحت بسبب انعدام الرؤية الأفقية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيهها.

وقالت الهيئة في البيان إن حركة الملاحة عادت عبر قناة السويس القديمة.

وارتفع خام برنت إلى 62.28 دولار للبرميل بقيمة 1.49 دولار بعد تراجع خلال الجلسات الماضية، وفقًا لبيانات بلومبرج.

وقالت الوكالة إن تعطل الملاحة قد يسبب اضطرابًا في سلاسل إمداد الطاقة العالمي، مشيرة إلى أن شركات التكرير الأوروبية والأمريكية التي تعتمد على الممر المائي الحيوي لشحنات نفط الشرق الأوسط قد تضطر إلى البحث عن إمدادات بديلة في حالة استمرار توقف الملاحة.

وأضافت أن تدفقات النفط الخام من حقول بحر الشمال الأمريكية المتجهة إلى آسيا قد تتوقف هي الأخرى.

وتعتبر قناة السويس ممرًا هامًا للتجارة في العالم إذا تربط الشرق الأوسط بأوروبا وأمريكا.