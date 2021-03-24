أسعار الذهب العالمي تعاود الارتفاع في بداية جلسة اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
عادت أسعار الذهب عالميًا للارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة بلغت 0.17%، مقارنة بختام جلسة أمس.
ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر أوقية الذهب 1729.9 دولار، في تمام الساعة 9:17 صباحا بتوقيت القاهرة.
وسجل سعر الأوقية بختام جلسة أمس 1727.07 دولار، بحسب الوكالة.
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