أسعار الذهب العالمي تعاود الارتفاع في بداية جلسة اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب عالميًا للارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة بلغت 0.17%، مقارنة بختام جلسة أمس.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر أوقية الذهب 1729.9 دولار، في تمام الساعة 9:17 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر الأوقية بختام جلسة أمس 1727.07 دولار، بحسب الوكالة.