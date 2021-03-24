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أسعار الذهب العالمي تعاود الارتفاع في بداية جلسة اليوم الأربعاء

09:58 ص الأربعاء 24 مارس 2021
أسعار الذهب العالمي تعاود الارتفاع في بداية جلسة اليوم الأربعاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب عالميًا للارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة بلغت 0.17%، مقارنة بختام جلسة أمس.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر أوقية الذهب 1729.9 دولار، في تمام الساعة 9:17 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر الأوقية بختام جلسة أمس 1727.07 دولار، بحسب الوكالة.

أسعار الذهب العالمي أسعار الذهب الذهب أوقية الذهب

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