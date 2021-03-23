تعيين أحمد منصور أمينًا عامًا للهيئة القومية للبريد

كتب - علاء حجاج:

أصدر شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد قرارًا بتعيين أحمد منصور أمينًا عامًا للهيئة.

وذكر بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء أن منصور يتمتع بخبرة كبيرة من العمل المصرفي في مجال تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع تمتد لأكثر من 23 عاما، تقلد خلالها العديد من المناصب وساهم بخبراته العلمية والعملية في تطوير نظم العمل وتقييم الأداء.

وشغل منصور منصب نائب أول الرئيس ورئيس قطاع نظم المعلومات بالبنك الأهلي الكويتي – مصر، بعد أن انتقل من البنك المركزي المصري، والذي شغل به العديد من المناصب منها مدير إدارة القنوات الرقمية ورئيس فريق عمل البلوك تشين ورئيس مشروع اعرف عميلك الموحد وعضو في مجموعة عمل العملات المشفرة والرقمية.

ونجح منصور في توعية وتدريب أكثر من 5 آلاف مصرفي على التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي بالقطاع المصرفي، وفقا للبيان.

ويعد منصور مدربا محترفا وعمل مدرسا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والجامعات المصرية والمعهد المصرفي المصري ومستشاراً للتكنولوجيا المالية والبلوك تشين وتكامل الخدمات والتحول الرقمي.

وسيتولى منصور إدارة التخطيط الإستراتيجي والمشروعات والتكنولوجيا المالية والابتكارات وقطاع تنظيم السوق البريدي بالهيئة القومية للبريد.

وقال البيان إن منصور خريج كلية التجارة جامعة عين شمس تخصص محاسبة وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وبرنامج قادة المستقبل future leader 2016 ودبلومة التكنولوجيا المالية من جامعة هونج كونج ودبلومة القيادة واتخاذ القرار (مدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة) ، كما حصل علي العديد من الدورات والشهادات الدولية في إدارة المشروعات وإدارة النظام وتصميم حلول النظام.