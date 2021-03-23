المصرية للاتصالات تحصل على 900 مليون جنيه أرباح من حصتها في فودافون



كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، أن حصتها من الأرباح التي قررت شركة فودافون مصر توزيعها عن عام 2020 تصل إلى 900 مليون جنيه.

وقالت المصرية للاتصالات إن الجمعية العامة العادية لشركة فودافون مصر التي عقدت في 18 مارس الجاري قررت توزيع أرباح بقيمة 2 مليار جنيه وتبلغ حصة الشركة المصرية للاتصالات منها 900 مليون جنيه.

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات 45% من أسهم شركة فودافون مصر.

وذكرت المصرية للاتصالات أنه بناءً على ما سبق قرر مجلس إدارتها خلال اجتماعه أمس زيادة مقترح توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 بنسبة 50% ليصل إلى 75 قرشا للسهم بدلا من 50 قرشا في المقترح السابق.

وأوضحت الشركة أن هذه الزيادة تعادل ما يقرب من نصف حصتها في توزيعات أرباح فودافون مصر، ونسبة توزيع إجمالية قدرها 86%.

وأشارت إلى أنه سيتم عرض المقترح الجديد لتوزيعات الأرباح خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات الذي سينعقد في 29 مارس الجاري.

وقال عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "سعداء بتمكننا من زيادة توزيعات الأرباح للمساهمين استنادا على الأداء التشغيلي المتميز على مدار العام وتوزيعات أرباح فودافون".

وأضاف: "تواصلنا بشكل مكثف مع مجموعة فودافون العالمية خلال الفترة الماضية للتأكد من انعكاس قيمة استثمارنا الاستراتيجي في فودافون مصر على ثروة مساهمينا، ونحن سعداء بأن تلك المجهودات تؤتي بثمارها".

وذكر حامد أن التوزيعات المقترحة للشركة المصرية للاتصالات تبلغ 3 أضعاف توزيعات العام الماضي، ومن المتوقع مع استمرار نمو الأداء التشغيلي وترشيد النفقات الرأسمالية إلى جانب استمرار توزيعات الأرباح من فودافون مصر زيادة التدفقات النقدية للمصرية للاتصالات مما سيمكنها من توزيع أرباح منتظمة لمساهميها، بحسبه.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات صافي ربح بعد الضرائب بلغ 4.9 مليار جنيه خلال العام الماضي بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق.

وبحسب نتائج أعمال الشركة المرسلة للبورصة في وقت سابق، ارتفعت إيرادات الشركة إلى 31.9 مليار جنيه خلال العام الماضي، بنمو قدره 24% عن عام 2019.