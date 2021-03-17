شريف الجبلي: قطاع التشييد والمقاولات لديه فرصة للتوسع في أفريقيا

كتبت - نرمين إبراهيم:

قال الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة إفريقيا، إن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري، أمامه فرص للدخول للأسواق الأفريقية.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن عددا من الدول الأفريقية ترصد جزءا كبيرا من ميزانيتها لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمشروعات السكنية، ومنها على سبيل المثال تنزانيا التي تطور من عاصمتها الإدارية تحت اسم "دودوما" بدلًا من "دار السلام"، ورواندا التي تنبى عدد كبير من الإسكان المتوسط.

وقال الجبلي، إن جمعية رجال الأعمال تعطي أولوية كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع مختلف القارة الإفريقية بوجه خاص؛ مضيفا :"من خلال لجنة أفريقيا بالجمعية نساهم في فتح قنوات اتصال مباشرة مع مكاتب التمثيل التجاري بالسفارات والمسئولين ورجال الأعمال بالقارة السمراء بما يتيح تبادل المعلومات عن الأسواق المستهدفة".

ودعا الجبلي رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في أفريقيا للتواصل مع اللجنة، وأنهم سيحصلون على أي معلومات أو مساعدة يحتاجها.

وكشف الجبلي أن مجتمع الأعمال المصري حاليا مهتم بأفريقيا والاستثمار فيها خاصة أن السوق الإفريقية اختلفت عما كانت عليه، حيث بدأت الدول الإفريقية تسعى إلى التنمية وإقامة مشروعات وصناعات على أراضيها، وبالتالي اتجه العديد من رجال الأعمال المصريين في إنشاء مصانع تصنيع وتجميع.

وأضاف أن أفريقيا، من الأسواق المستهدفة والواعدة التي ستساعد في نمو وإنعاش الصادرات المصرية خلال السنوات القادمة خاصة بعد دعم الصادرات الى أفريقيا بنسبة 100% الذى سيفعل في يوليو القادم.

وأشار إلى أن البنك المركزى أعلن سابقا خلال ندوة بالجمعية عن إنشاء شركة لضمان الصادرات مشددا على أنه إذا تم التركيز على السوق الأفريقي كما يجب فمن المتوقع أن يساهم ذلك في زيادة الصادرات 5 أضعاف ما هي عليه الآن، حيث أن حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا يبلغ 4 مليار دولار وهو ضعيف للغاية.

واقترح الجبلي إنشاء فروع للبنوك المصرية في إفريقيا بما يحقق لها التواجد القوى بها، وزيادة عدد خطوط الطيران إفريقيا من أجل سهولة النقل، وأيضا طالب شركة مصر للطيران للشحن الجوي أن تطور وتدعم دورها في الشحن إلى أفريقيا.