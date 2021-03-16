البورصة تتراجع للجلسة الثانية على التوالي بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.28% إلى مستوى 11190 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.4%، بينما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.84%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 729.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 414 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 1.1 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.6% إلى مستوى 11222 نقطة.