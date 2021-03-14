تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 765 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 655 جنيهًا، كما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 874 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6120 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.