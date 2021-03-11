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البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:12 ص الخميس 11 مارس 2021
البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس بنسبة 0.29% إلى مستوى 11202 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، بينما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس، بنسبة بلغت 0.09% إلى مستوى 11253 نقطة.

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