البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس بنسبة 0.29% إلى مستوى 11202 نقطة.
كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، بينما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس، بنسبة بلغت 0.09% إلى مستوى 11253 نقطة.
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