تراجع الطماطم وارتفاع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الطماطم والكوسة بين 5 قروش و50 قرشا خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو البطاطس 10 قرشا، اليوم، ليتراوح بين 1.1 و2.3 جنيه، بحسب بيانات موقع العبور.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة بسوق العبور، وفقا لبيانات موقعهم الرسمي.

ويرصد مصراوي، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.75 جنيه، بتراجع 5 قروش.

البطاطس بين 1.1 و2.3 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و4.25 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.