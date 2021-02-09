أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبايرن عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:17 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021
البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة بلغت 0.22% إلى مستوى 11498 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.5 %، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.47%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.69% إلى مستوى 11523 نقطة

البورصة

الخبر التالى:

ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 170207

    عدد المصابين

  • 132698

    عدد المتعافين

  • 9699

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا