البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة بلغت 0.22% إلى مستوى 11498 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.5 %، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.47%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.69% إلى مستوى 11523 نقطة