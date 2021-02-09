البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة بلغت 0.22% إلى مستوى 11498 نقطة.
كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.5 %، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.47%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.69% إلى مستوى 11523 نقطة
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