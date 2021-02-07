جهينة: لم يرد لنا أية معلومات عن أسباب التحفظ على سيف صفوان ثابت

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إنه تم استدعاء سيف الدين صفوان ثابت الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ، ومتحفظ عليه حاليا، ولم يرد إلى الشركة أية معلومات عن أسباب التحفظ.

وأضافت الشركة أن ذلك يأتي في ظل المتغيرات الحالية والتحقيقات الجارية مع صفوان أحمد ثابت الذي قدم استقالته من مجلس إدارة جهينة نظرا لحبسه احتياطيا على ذمة تحقيقات تخص أمورا شخصية لا دخل للشركة بها.

وأكد محمد عبد الله الدغيم رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشركة ملتزمة بكافة أحكام القوانين وقواعد الإفصاح والشفافية المحددة من هيئة الرقابة المالية.

وشهد سعر سهم الشركة تراجعا حادا مع بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث هبط بنسبة 7.88% حيث وصل إلى نحو 6.20 جنيه مقابل 6.73 جنيه في إغلاق جلسة الخميس الماضي، وأوقفت البورصة التداول على السهم لمدة 10 دقائق لهبوطه بأكثر من 5%.

وكانت مصادر قانونية، قالت لمصراوي أمس السبت، إن نيابة أمن الدولة قررت حبس سيف نجل صفوان ثابت رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة جهينة السابق 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة المشاركة في تمويل الإرهاب ودعم الكيانات الإرهابية.

وذكرت المصادر- التي فضلت عدم ذكر اسمها - أنه تم القبض على نجل صفوان ثابت من داخل منزله بكمبوند شهير فى 6 أكتوبر وإحالته إلى النيابة.

وتتعلق التحقيقات بالقضية 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وأسند إلى سيف ثابت اتهامات بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.