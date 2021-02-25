الضرائب تنظم ندوة لتوعية المرشدين السياحيين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية

كتب- مصطفى عيد:

نظمت مصلحة الضرائب المصرية ندوة، بالتعاون مع نقابة المرشدين السياحيين، بعنوان "منظومة الإقرارات الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية"، والتي تأتي ضمن سلسلة ندوات توعية تعقدها المصلحة بالتعاون مع النقابة، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الخميس.

وشرح أشرف الإدفاوي، مدير عام المكتب الفني لقطاع المعلومات، خلال الندوة، خطوات التسجيل على المنظومة، قائلًا إن الممول يقوم بالدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية http:/www.incometax.gov.eg ثم يقوم الممول بالدخول على المنظومة من خلال الموقع http://eservice.incometax.gov.eg/etax

وأضاف أن الممول يختار بعد ذلك التسجيل كممول واختيار طريقة التسجيل عن طريق إدخال البيانات يدويا من خلال كتابة رقم التسجيل الضريبي الموحد واسم المستخدم الذي يفترضه النظام وهو (0- رقم التسجيل)، ولكن يمكن للممول أن يغيره إلى أي اسم آخر ثم يقوم بإدخال كلمة المرور، بحيث يكون عدد عناصر كلمة المرور 8 عناصر على الأقل وبعد ذلك يقوم بإعادة كلمة المرور.

وأوضح الإدفاوي أن الفرق بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري هو اشتراط الرقم القومي للشخص الطبيعي، ثم يقوم الممول باختيار الكيان القانوني سواء كان طبيعيا أو اعتباريا ويختار ما بين هل أنت جهة خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة أم لا؟ وهل تمتلك ضريبة قيمة مضافة أم لا؟ وهل لديك سلع جدول أم لا.

وأشار إلى أنه بعد ذلك يقوم الممول بملء بيانات الممول سواء اختار نفسه كمول أو من ينوب عنه، وفي حالة اختيار من ينوب عنه، تظهر شاشة لادخال بيانات الوكيل ثم يقوم بإدخال بيانات الوكيل مثل اسم الوكيل ورقمه القومي ورقم التوكيل.

ويقوم الممول بعد إدخال بيانات الوكيل بإدخال بيانات الممول الأساسية وهي اسم الممول وعنوانه وعنوان المراسلة ونوع الجهة والبريد الإلكتروني الخاص به ورقم الموبايل والفاكس ثم يختار نوع الهوية إما رقم قومي أو جواز سفر في حالة اختيار نوع الكيان طبيعي، ثم يضغط على إرسال كود التأكيد فتظهر الرسالة (تم إرسال كود التاكيد إلى البريد الإلكتروني الخاص بكم)، وفقا للإدفاوي.

وأشار إلى أنه بعد ذلك سترسل مصلحة الضرائب رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص به وسيجد كود تأكيد الإيميل لكتابته في كود تاكيد البريد الإلكتروني، مضيفًا أنه بعد ذلك يقوم بملء بيانات النشاط من رقم الجهة وهو رقم التسجيل الضريبي الموحد والاسم التجاري وعنوان النشاط وبعد ذلك يضغط على التسجيل.

ستظهر للممول بعد ذلك رسالة تم التسجيل بنجاح، وهذه الرسالة تعني إتمام عملية التسجيل كممول ويمكن بعد ذلك مباشرة الدخول باسم المستخدم وكلمه المرور على الحساب الذي تم تسجيله، بحسب الإدفاوي.

وأوضح الإدفاوي أنه بعد إتمام عملية التسجيل كممول سيجد الرسالة على البريد الإلكتروني الخاص به ويظهر فيها الرقم السري الخاص بالمحاسب وهو الرقم الذي يستخدمه المحاسب القانوني الخاص به للدخول على بيانات إقرار الدخل الخاص بالممول للموافقة على بياناته، مع الوضع في الاعتبار أن كود المول هو الرقم السري الخاص بالمحاسب القانوني للممول.

وذكر أنه في حالة فقدان الرقم السري الخاص بالمحاسب القانوني يمكن إعادة إرساله من قائمة حسابي.

كما قام أشرف الإدفاوي بشرح كيفية تقديم إقرار (101) الخاص بالأشخاص الطبيعيين غير المؤيد بمستندات، خلال فعاليات الندوة.

وأكد محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، خلال الندوة، ضرورة قيام المرشدين السياحيين بتقديم نموذج 10 إقرار ضريبة القيمة المضافة، حيث أن خدمة الإرشاد السياحي تخضع لضريبة الجدول بسعر 10% باعتبارها خدمات مهنية.

كما قام الجيار بشرح كيفية السداد الإلكتروني وغلق الفترة الضريبية على منظومة الإقرارات الإلكترونية.

من جانبه، أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على التواصل مع كافة أطراف المجتمع الضريبي وحل مشكلاتهم ونشر الوعي الضريبي لديهم، ومن ثم تهتم المصلحة بمد جسور التواصل مع مختلف الفئات وخاصة المرشدين السياحيين الذين يعدون سفراء للوطن في الداخل، ويساهمون في تحسين الصورة الذهنية للدولة لدى كافة شعوب العالم.

وأشار إلى أن المصلحة عقدت هذه الندوة للتوعية الضريبية بالتعاون مع النقابة العامة للمرشدين السياحيين وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، موضحا أن الهدف الرئيسي من مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب هو التيسير على الممولين وتبسيط كافة الإجراءات الضريبية أمامهم.

وذكر عبد القادر أن الهدف من هذه المشروعات أيضا يشمل تغيير الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب من مصلحة جباية إلى مصلحة تسعى لتقديم أفضل الخدمات المميكنة للممولين لتشجيع الالتزام الطوعي.

وقال إن المصلحة تشهد العديد من محاور التطوير بداية من هندسة وتوحيد الإجراءات الضريبية لكافة أنواع الضرائب، وكذلك العمل على محور التشريعات من خلال صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي يدعم ذلك التطوير والميكنة والتحول الرقمي، وكذلك تم العمل على محور تحسين البنية التحتية وتحديث وتطوير أماكن العمل.

وأضاف عبد القادر أنه بالفعل هناك العديد من المباني في محافظات مختلفة شهدت هذا التطوير مثل دمياط وبورسعيد والسويس وغيرها، بالإضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري من خلال تدريبه وتطوير المهارات لديه وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الميكنة التي تشهدها المصلحة، بالإضافة إلى العمل على وضع هيكل تنظيمي جديد وموحد.