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تراجع طفيف لمؤشر البورصة الرئيسي في بداية تعاملات اليوم

10:05 ص الإثنين 15 فبراير 2021
تراجع طفيف لمؤشر البورصة الرئيسي في بداية تعاملات اليوم

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة طفيفة بلغت 0.05% إلى مستوى 11512 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.19%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.34% إلى مستوى 11506 نقطة.

البورصة مؤشر البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

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