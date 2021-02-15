تراجع طفيف لمؤشر البورصة الرئيسي في بداية تعاملات اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة طفيفة بلغت 0.05% إلى مستوى 11512 نقطة.
وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.19%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.34% إلى مستوى 11506 نقطة.
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