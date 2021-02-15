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تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

10:28 ص الإثنين 15 فبراير 2021
تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار السمك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 19 و22 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وهبط سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا، بحسب بيانات موقع العبور.

وبلغ سعر كيلو السمك البوري اليوم، بين 45 و51 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

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